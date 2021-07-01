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İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altında beklenti nedir? Altın için alım zamanı mı? Flaş açıklamalar...

İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altında beklenti nedir? Altın için alım zamanı mı? Flaş açıklamalar...
01.07.2021 11:02 - Son Güncelleme: 01.07.2021 11:02
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Güvenli liman altın fiyatları koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kırmış yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Piyasalardaki yeni haftayla ilgili değerlendirmeler altına imza atan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çok önemli açıklamalar altına imzasını attı. Memiş, 'Altın yükselirken değil düşerken altın alınır' açıklamasında bulunup altın iyatlarındaki beklenti bandını açıkladı. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altında beklenti nedir? Altın için alım zamanı mı? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleri...



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