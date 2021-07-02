Tasarruf finansman faaliyeti yürüten 29 faizsiz konut şirketine tasfiye! Süreç nasıl ilerleyecek? Birevim Genel Müdüründen açıklama

BDDK SON DAKİKA... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 29 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Tasfiyeler nasıl olacak? Para yatıranlar ve banka müşterileri için süreç nasıl yürüyecek? Müşteriler mağduriyete uğrayacaklar mı? Tasarruf sahipleri zarara uğrayacaklar mı? Birevim Genel Müdürü Av. Mahir ORAK A Para canlı yayınına canlı yayınla bağlanarak konuya ve alınan karar dair bilgilendirici açıklamlarda bulundu. İşte merak edilen soruların cevapları...