Delta varyantı nedir? Delta varyantı etkileri nelerdir? Delta varyantı hangi illerde görüldü?

Delta varyantı nedir? Delta varyantı etkileri nelerdir? Ülkemizde delta varyantının nerelerde görüldüğü açıklandı. Dokuz ülkede görülen 'Delta Plus' varyantının bulaşıcılığı korkutuyor. Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldü. Genç yaştaki hastalar 'daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi' hissetti. Peki, delta varyantı nedir? İşte, delta varyantı etkileri hakkında merak edilenler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de 18 kişide 'Delta' varyantı vakanın görüldüğünü bildirdi. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da konuya ilişkin açıklama yaparak 'Delta' varyantı görülen kişilerin kontrol altında olduğunu söyledi. Yılmaz vakaların karantina altında olduğunu açıklayarak, "Bilim kurulu toplantısı neticesinde Bakanımız Delta varyantı sayısını 18 olarak açıkladı. Şu anda bu vakalar aktif olarak takip ediliyor. Delta varyantı olan vakaları yakın takibe aldık. Hem kendilerinin takip ve tedavileri hem de etraflarındaki aile bireyleri olsun tamamı karantina altındalar. Kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık ekiplerimiz vakaları yakından takip ediyorlar" dedi.

'SALGINI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAMIZ İÇİN AŞILANMAMIZ GEREKİYOR'

Aşının önemine de değinen Yılmaz, "Aşılamada da büyük yol kat ediyoruz. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi 18 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamaları Cuma günü başlıyor. Düzce'de şu ana kadar 220 binin üzerinde aşı yaptık. Salgını hayatımızdan çıkarmamız için aşılanmamız gerekiyor. Bağışıklık kazanmamız gerekiyor. Aşılarımız mutasyonlara karşı koruyuculuğunu devam ettiriyor. Yüksek düzeyde devam ettiriyor. O yüzden hep birlikte başarabilmemiz için kimlik numaralarına aşı tanımlanan vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize bekliyoruz" diye konuştu.



Yılmaz korkulacak bir durum olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Delta varyantı bulunan hastalarımızın durumlarında herhangi korkulacak bir durum yok. Kontrol altındalar. Etraflarındaki karantina sürecinde olan vatandaşlarımız için de bir sorun yok. 14 gün boyunca karantina takibine devam edeceğiz. Karantina sonunda eğer negatif ya da pozitif olurlarsa duruma göre karantina süreleri uzayacak ya da tamamlanacak."

Delta varyantı etkileri nelerdir? Delta varyantı nedir? Delta varyantı hangi illerde görüldü? İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantı, bulaşıcılık hızıyla diğer varyantların önüne çıkıyor. Aşılama çalışmalarını tamamlayan İsrail'de bile alarm verilen Delta varyantı etkileriyle göze çarpıyor. Peki, delta varyantı nedir?

DELTA VARYANTI NEDİR?

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

DELTA VARYANTI ETKİLERİ NELERDİR?

Klasik Covid-19 hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse "endişe varyantı" olarak sınıflandırılıyor.

DELTA VARYANTI HANGİ İLLERDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Dünyayı tehdit eden Delta varyantına ilişkin bilgi veren Koca, "Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, 18'i Düzce'de, 8'i Van'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü İzmir'de, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde görüldü" dedi.

16 ilde görülen 134 Delta varyantının şu anlık ciddi bir oran olmadığını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Bu varyantın her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyantta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıların erken dönemde yapılmasının önemiyle birlikte biz iki dozla Delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz.

Aşılamayı 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde, aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi 4 haftaya da çekebiliriz."