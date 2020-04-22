İhtiyacı olana 1000 lira! Başvurular e-Devlet'ten alınıyor

İlk fazda 2.1 milyon, ikinci fazda 2.3 milyon haneye ulaşan 1.000’er TL nakdi yardımlarda, üçüncü faz başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşların başvuruları e-Devlet’ten alınıyor. Aynı haneden tek başvuru alınacak, gelir kıstası olmayacak.
Hükümetin Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4.4 milyon haneye ulaştırdığı 1.000'er liralık sosyal destek programının üçüncü ayağı devreye girdi. Başvurular e-Devlet üzerinden başladı. Kimlik numarasının son hanesi sıfır olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günü destek başvurusunda bulunabilecek. Hafta sonları ise kimlik numarası sınırlaması olmadan başvuru yapılabilecek. Programa başvuru ve uygulamanın ayrıntıları şöyle:
MEMUR KAPSAM DIŞI
● HANE BAZLI DESTEK: Ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilecek.
● KİMLER BAŞVURACAK?: Birinci ve ikinci nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvurabilecek. Kamu işçileri, memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler başvurabilecek.
● GELİR BELİRTİLMEDİ: Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen fatura bedelleri ile banka bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor. İncelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödeme yapılacak.
● ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?: Ödemeler, başvurular toplandıktan sonra duyurulacak.
HAZAL ATEŞ