4 günlük yasakta market ve bakkallar açık mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra açıkladığı 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgede detaylara yer verdi. 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00- 14.00 arasında faaliyet gösterecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra açıkladığı 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgede detaylara yer verdi. Market ve bakkallar bugün 08.00- 23.00, 23 ve 24 Nisan'da ise 09.00- 14.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, ikametine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar açık olacak. Perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/ satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak. Hafta sonu gazeteler, gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.