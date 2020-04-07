Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardım vereceğiz

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Kovid-19 karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Kovid-19 karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." dedi.
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. #BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/FliZo8CyD8— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 7, 2020
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;
Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz.
5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.
Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız.
Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti.
Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız.
71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı.
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