Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardım vereceğiz 07.04.2020 19:09

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Kovid-19 karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;