Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatacak para dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirir hale geldi. Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor. Sayfanın linki: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama şeklinde verilmiş durumda. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde 2 milyon kişiye 1000 TL 'lik destek alımı ve başvuru için adeta izdihamlar oluştu.

1000 TL destek nasıl alınır? 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir?