Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatacak para dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirir hale geldi. Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor. Sayfanın linki: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama şeklinde verilmiş durumda. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde 2 milyon kişiye 1000 TL 'lik destek alımı ve başvuru için adeta izdihamlar oluştu.
1000 TL destek nasıl alınır? 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir?
ÖDEMELER BAŞLIYOR
1000 TL 'lik ödemeler en geç nisan ayı başı itibariyle sosyal yardım alan vatandaşlara yani isim olarak daha önceden belli olan kişilere ödenmeye başlanacak. Yeni başvuru kabulü söz konusu değil. Vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde uzun sıralar oluşturmasına gerek yok denildi
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
ÖDEME TARİHLERİ
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
ÖDEMELER EVLERE YAPILACAK
Ödeme alacakların PTT şubelerinde sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle PTT şubeleri kapatıldı. Bu nedenle ödemeler konutlara elden yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
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