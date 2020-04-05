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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 11:01
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    • 06.04.2020 11:01
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    1000 TL destek doğum yılının son rakamı ödeme tarihi! ekranı!

    Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 milyon aileye 1000 lira nakit yapıldı. Bu yardımdan yararlanıp, yararlanmadığını merak eden milyonlarca vatandaş araştırma yapmaya başladı. Sosyal yardımın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz. Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı.

    1000 lira maddi yardım TC kimlik no ile sorgulama ekranı!

    Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatacak para dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirir hale geldi. Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor. Sayfanın linki: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama şeklinde verilmiş durumda. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde 2 milyon kişiye 1000 TL 'lik destek alımı ve başvuru için adeta izdihamlar oluştu.
    1000 TL destek nasıl alınır? 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir?

    ÖDEMELER BAŞLIYOR

    1000 TL 'lik ödemeler en geç nisan ayı başı itibariyle sosyal yardım alan vatandaşlara yani isim olarak daha önceden belli olan kişilere ödenmeye başlanacak. Yeni başvuru kabulü söz konusu değil. Vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde uzun sıralar oluşturmasına gerek yok denildi

    KORONA YARDIMI SORGULAMA EKRANI TIKLA

    Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:

    Yaşlı Aylığı

    Engelli Yakını Aylığı

    Silikozis Aylığı

    Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım

    Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım

    Öksüz Yetim Yardımı

    Şartlı Sağlık Yardımı

    Çoklu Doğum Yardımı

    Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

    Engelli Aylığı

    ÖDEME TARİHLERİ

    Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

    1 ve 6 olanlar 2'sinde

    2 ve 7 olanlar 3'ünde

    3 ve 8 olanlar 4'ünde

    4 ve 9 olanlar 5'inde

    ÖDEMELER EVLERE YAPILACAK

    Ödeme alacakların PTT şubelerinde sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle PTT şubeleri kapatıldı. Bu nedenle ödemeler konutlara elden yapılacak.

    BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

    SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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    Haberler Ekonomi 1000 TL destek doğum yılının son rakamı ödeme tarihi! 1000 lira maddi yardım TC kimlik no ile sorgulama ekranı!
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