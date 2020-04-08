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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüsle ekonomik mücadele mesajı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüsle ekonomik mücadele mesajı

08.04.2020 09:57

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle ekonomik mücadele sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." ifadelerine yer verdi.
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