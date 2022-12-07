Gabar'dan petrol fışkırdı! Bakan Dönmez açıkladı: Son dönemde karada yapılmış en büyük keşif olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Şırnak'taki petrol arama çalışmalarına ilişkin "Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta yapılan petrol arama çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Dönmez, o bölgelerde yaklaşık bir yıldır sismik araştırmalarına yoğunluk verildiğini söyledi.

Dönmez, daha önce güvenlik nedeniyle petrol arama çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılamadığını kaydederek, "Hamdolsun askerlerimizin, güvenlik personelimizin orada artık terörü temizlediği bölgelerde şimdi sismik araştırmalarımızı yaptık ve sondajlarımızı yaptık. İşte bu bahsedilen Şırnak'taki, Gabar Dağı ve civarında şu anda dört kuyuda günlük 1200-1300 varil civarında üretimimiz var. Orada kuyu sayımızı 10 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gabar Dağı'nın bir başka bölgesinde yürütülen sismik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Orada keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız, ümitliyiz. Bazı rakamlar telaffuz ediliyor ama netleştirmeden de açıklamak istemiyoruz. Çünkü bir rakam telaffuz ettiğimizde doğruluğuna emin olmamız lazım ama ümitliyiz açıkçası, onu söyleyeyim. Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha bekleyelim. Çalışmalar tamamlanınca inşallah onu da açıklayacağız."

ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Dönmez, o bölgeye Şehit Esma Çevik'in adının verildiğini anımsatarak "Orada şu anda 4 kuyuda üretim var. Beşinci kuyuda sondaj tamamlandı. Arkadaşlar üretime alacaklar. Oradaki günlük üretimimiz şu anda 5 bin, 6 bin varil civarında. Peki Türkiye'nin toplam üretimi ne kadar? Biz 1200 kuyudan günlük 65 bin varil petrol üretiyoruz. Bu sahaya ilişkin rezerv tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra kaç kuyu daha açabiliriz. Buna bakacak arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

İlk 5 kuyuda yakalanan üretim rakamlarının artabileceğini de kaydeden Dönmez, "Petrolün kalitesi de oldukça iyi. Dolayısıyla bizim o bölgede biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Sondaj ekiplerimizi o bölgeye yönlendirdik. Onlar da inşallah çalışmalarını tamamlayacaklar. Sonrasında bu rezerve ilişkin rakamları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, rezervle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından yıl sonu veya gelecek yılın başında açıklamanın yapılabileceğine işaret etti.

YUSUFELİ 2,5 MİLYON İNSANIN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK

Son dönemde devreye alınan Yusufeli Barajı'na değinen Bakan Dönmez, "Şu anda su tutmaya başladı. Yusufeli Barajı, 568 megavatlık kurulu güce sahip. Yıllık 1,7 milyar kilovatsaat civarında elektrik üretimi yapabilecek." dedi.

Dönmez, Yusufeli'nin mayısın sonu gibi ilk üretime başlayacağını ve Elektrik Üretim AŞ tarafından devreye alınacağının altını çizerek, "Orası kabaca 2,5 milyon insanımızın elektriğini tek başına karşılayabilecek bir potansiyele sahip. Yıllık 5 milyar lira civarında bir geliri olacak." diye konuştu.

Yusufeli'de baraj nedeniyle bölgenin taşınması, altı yapı ve konutlara harcanan paranın yaklaşık 35 milyar lira olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, projenin kendisini 7 yılda amorti edeceğini söyledi.

NE KADAR REZERV VAR?

Türkiye'nin Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi sonrası enerjide yeni keşif müjdesi de Gabar'dan gelmişti. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda keşfedilen petrolün Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı olduğu düşünülüyor.

RESMİ AÇIKLAMAYI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Konuyu geçtiğimiz gün köşesine taşıyan Sabah gazetesi Yavuz Donat, "Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi. Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

İşte Donat'ın o yazısı;

Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.

Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.

Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.

Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:

TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.

Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.

Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.

Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.

2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.

SEVİNDİRİCİ HABERLER

Akşam yemeği... Yan masadaki uzmanlar... Mühendisler... Sondaj elemanları.

"Bizden duymuş olmayın" dediler.

6 makine yeni kuyular açmaya devam ediyor.

Şu ana kadar Gabar'da... Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.

Gelişmeler çok iyi... Moraller yüksek.

MADEN ZENGİNİ BÖLGE

Arazide... Dağlarda... Yine yüksek tekerlekli araçlar... Jeep... Jeep... Jeep.

MTA'ya ait... Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

Mühendisler... Teknisyenler... Uzmanlar... Cudi'de, Gabar'da... Şırnak coğrafyasında, krom... Çinko... Bakır arıyorlar... Ve buluyorlar.

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