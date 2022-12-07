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Zincir marketlerin fiyat oyunlarının önüne geçilecek! Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Zincir marketlerin fiyat oyunlarının önüne geçilecek! Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı
07.12.2022 09:14

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Zincir marketler, satışa sundukları ürenlere ilişkin verileri artık Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sisteme aktarmakla yükümlü. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilecek. Böylelikle fiyat oyunlarının önüne geçilmesi öngürülüyor.

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Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanacak.



Söz konusu kararda şu ifadeler kullanıldı;

Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.




Fotoğrafta: Resmi Gazete'de yayımlanan karar


20 FİRMAYA FAHİŞ FİYAT SORUŞTURMASI!
Öte yandan aralarında 5 zincir marketin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 firma, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti üzerine açılan soruşturmada sözlü savunma yapmak üzere Rekabet Kurulu'nun karşısına çıktı.

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