Fiyat uçurumu! Zincir marketler el yakıyor! Tarlada 3 lira, markette 28 lira! Zam yolculuğunda neler yaşanıyor?

Fırsatçı zincir marketler gözünü vatandaşın cebine dikti. El yakan fiyatlardan şikayetçi olan tüketicilerin en çok konuştuğu ürünlerden biri de salatalık. Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilmeye uygun olan salatalık, tarladan 3 liraya çıkıyor rafta 10 katı fiyata satılıyor.Peki Temel gıda ürünlerine önce zam, sonra KDV indirimi mi yaptılar? Marketler devletin çağrısına uyuyor mu? İndirimin açıklandığı gün hangi marketler zam yapmaya başladı? Sebze ve meyvenin fiyatını kimler 10 kat artırıyor? Gelişmeleri Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir ve İstanbul Halciler Derneği Üyesi Hayrettin Ekinci değerlendirdi. İşte zincir marketlerin vurgununu ifşa eden gerçekler.