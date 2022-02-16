Elektrik düzenlemesi son dakika! Ayrıntıları Binali Yıldırım anlattı! Sanayi elektrik birim fiyatı 2022...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, özel bir TV kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı yeni elektrik düzenlemesinin 60 milyondan fazla vatandaşı rahatlatacağını ifade etti.



Belirsizliğin ortadan kaldırılmasıyla enflasyonun da toparlanmaya başlayacağını söyleyen Binali Yıldırım, koronavirüs süreciyle ilgili ise yakın zamanda normalleşme sürecine geçileceğini bildirdi.



Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* 210 sınırını pek öyle anlamadım. Sınır aynı kalacak. Ancak ucuz tarife dediğimiz 0'dan 210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. Yapılacak iyileştirme nüfus olarak aşağı yukarı 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak bir iş.

* Esnafın, ticarethanelerin Elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu.

"EN ÇARPICI FAYDA: TİCARETHANE VE MESKEN TARİFELERİNİN AYNI KATEGORİYE ALINMASI"

* 4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğalgazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

* Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.

* Bu iş nereden çıktı, biz bu noktaya nasıl geldik? Vatandaşın hissiyatıyla yaklaşayım. Siz bize diyorsunuz ki elektrik üretim gücümüzü 32 bin megawatt'tan 100 bin megawatt'a çıkardınız. Çıkardınız da ne olacak. Zam olmaması lazım. Elektriğin ucuzlaması gerekirken, neden pahalanıyor? Bu soruyu soracak vatandaş. Onun cevabını verelim.

* (Elektrik fiyatlarının artması) 100 milyarı Hazine'den verdik. Ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği risk altına girdiği için bir şey yapmak gerekti. Üretimin sürdürülebilirliği her şeyin önünde. İki yolu var. Ya geçmiş yıllarda olduğu gibi üretimi azaltacağız ve elektrik kesintilerine başlayacağız. Geçmiş yıllarda 66 ilde günde üç saat elektrik kesintisi yapılıyordu. 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda da var. Bugün elektriğin kesilmesinde oluşacak tabloya kimse hoş geldin demez. Dolayısıyla hizmetin sürdürülebilirliği esas.

"ÖZEL SEKTÖR MALİYETLERİ AZALTMAK İÇİN SİNEĞİN YAĞINI ÇIKARIYOR"

* (Özelleştirilmeseydi böyle olmayacaktı eleştirileri...) Devlete ait üretim şirketi piyasanın yüzde 6'sını üretiyor. Devlet hiçbir şeyi ucuza mâl edemez. Devlette bir işin ya sahibi yoktur ya da sahibi çoktur. Böyle bir anlayışla siz nasıl ucuza mâl edeceksiniz. Yanlış bir iş oldu mu kimseyi ortada bulamazsınız. Özel sektör sineğin yağını çıkarıyor, maliyetleri azaltmak için.

* Borsada oluşan fiyatlar var, oradan iskontolu alanlar var. Orada dönen kârlar yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3. İki türlü şey var. Bir üretim var, iki dağıtım var, bir de satış var. Bunlar ayrı ayrı mekanizmalar. Dağıtan ile satan aynı değil. Satanlar için kârlar böyle. Dağıtanlar da astronomik kârlar edemez, taşıma bedeli alıyorlar. Çok küçük bedeller bunlar. Elektrik piyasası kadar rekabeti çetin olan bir başka piyasa kalmadı.

* Devlet yapsa daha pahalıya mal ediyor. Kitlerde niye zarar ediyor? Bu tamamen küresel şartlardan, Türkiye'de olmayan, muhtaç olduğumuz kaynakların kriz ve pandemi nedeniyle astronomik artmasından dolayı oldu. Ukrayna-Rusya savaşı veya bölgemizdeki herhangi bir sıkıntı çıkmazsa önümüzdeki kısa vadede her şey hızla düzelecek.

SALGIN SÜRECİ... "TEDBİRLER ÇOK YAKIN ZAMANDA RAHATLATILACAK"

* Pandemide de işin sonuna geldik. Bu iş sulandı. Omikron varyantı artık nezle gibi bir şey. Şimdi aşılama dünya standartlarının üzerinde. Aşımız var ve seçeneklerimiz de var. ABD'nin 110 dolara sattığı ilacı 11 dolara yaptık. Çok yakın zamanda koronavirüsle ilgili tedbirler çok rahatlatılacak. Normalleşme sürecine geçeceğiz.



"TL MEVDUATA KATILIM ŞU ANDA 330 MİLYAR"

* Ekonomide de ne yazık ki, 2021'in son aylarında çok ciddi bir dolar kaynaklı ritim bozukluğuna girdik. Bu 3 ay sürdü. Şimdi bunun bilimsel bir izahı yok. Ama şu anda güzel bir gelişme oldu. Biz vatandaşa diyoruz ki " Siz endişenizde haklısınız; fiyatlar artıyor, enflasyon artıyor, dolar artıyor."

* Benim tasarrufum TL'de olduğu için eriyor. Burada kimseye 'Niye böyle yapıyorsun' demeye hakkımız yok. Vatandaşımızın malının tasarrufunun kıymetini bilmek devletin en temel görevi. 20 Aralık'ta tarihi kararlar alındı. Burada dövize karşı korumalı mevduata geçtik. Şu anda 330 milyar TL mevduata katılım oldu.

* Enflasyon artışının sebeplerinden biri de buydu. Biz buradaki belirsizliği ortadan kaldırınca 6 aylık, 8 aylık sürede enflasyon da toparlanmaya başlayacak.