EYT yasası tarihi açıklandı!

Son dakika haberleri... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT hakkında flaş bir gelişme yaşandı. EYT'nin 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Emekli aylıklarının bağlanma süreci bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. Mevzuata göre; SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor. Düzenleme 15 Ocak'ta yürürlüğe girerse, yasa kapsamında emeklilik hakkı kazananlar, dilekçelerini Ocak ayının sonuna kadar verebilecek, Şubat ayında da ilk aylıklarını ceplerine koyabilecek.

5200 gün şartı var mı?

Bu kapsamda 5200 gün prim doldurma şartını gerçekleştiren vatandaşlara avantajlı bir şekilde EYT'den yararlanma olanakları sunuluyor. EYT'den yararlanma olanakları kapsamında vatandaşlar yaşa takılmalarına karşın basitçe prim günlerini ödeyerek emekli olabilme avantajına erişebilecekler. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar uzun bir süredir çoğu haberle gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlamında bizzat oluşturulan açıklamalarda konuyla alakalı değerlendirmelerin sürdüğü belirtilmişti.

EYT'liye prim kazandıran 15 yol!

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.

4/c statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların 1 yıla kadar olan normal staj süreleri.

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.

Sendikalı işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

Seçimlerde aday olmak için görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler.

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki dönemde kısmi süreli çalıştıkları aylara ait 30 günden eksik süreler.

1416 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri.

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri.

Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler.

Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler veya sigortalı çalışarak geçirilen süreler.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirleyin.

SGK'ya dilekçe ile başvurun.

Borçlanılacak süreyi belirleyin.

Borçlanma tercihine göre parayı ödeyin.

NE KADAR VERİLİYOR?

Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için 2 bin 70 lira 72 kuruş. Yani 1 aylık borçlanma için en az 2 bin 70 lira ödeniyor. En çok da bunun 7.5 katına kadar ödeme yapılabiliyor. Günlük borçlanma tutarı da en düşük 69,02 lira. En çok da günlük 517,68 lira ödenebiliyor. Ancak Ocak ayında bu tutarlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.