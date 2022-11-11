TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunum yaptı.

EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz. EYT bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor.



EMEKLİ OLACAK EYT'lİ SAYISI

EYT ile emekli olacak 1.5 milyon kişi var.