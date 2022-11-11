Haberler Ekonomi Videoları SON DAKİKA EYT HABER! Çalışma Bakanı EYT için ilk defa rakam verdi! | VİDEO

SON DAKİKA EYT HABER! Çalışma Bakanı EYT için ilk defa rakam verdi! | VİDEO

SON DAKİKA EYT HABER! Çalışma Bakanı EYT için ilk defa rakam verdi! | VİDEO
11.11.2022 11:11 - Son Güncelleme: 11.11.2022 11:11

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 01:27
Harç ve trafik cezaları için...
Ekonomi 01:42
Gençlere istihdam seferberliği...
Ekonomi 03:05
Aile desteğine nasıl...
Ekonomi 02:07
Asgari ücret için düğmeye...
Ekonomi 01:55
Bakan Nebati'den ticari...
Ekonomi 01:06
TOKİ Konut projesinde kura...
Ekonomi 03:39
Memura-emekliye yeni maaş!...
Ekonomi 03:22
EYTde son durum ne? İşte EYT...
Ekonomi 09:33
Orta gelirliye 'sosyal konut'...
Ekonomi 07:10
Merkez'in enflasyon tahmini...
Ekonomi 01:06
Sözleşmeliye kadroda 31 aralık...
Ekonomi 00:51
Araç sahipleri dikkat!...

Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Bilgin, "EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz." diyerek yaşa takılanların sayısını açıkladı.

Ekonomi Videoları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunum yaptı.

EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz. EYT bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor.

EMEKLİ OLACAK EYT'lİ SAYISI
EYT ile emekli olacak 1.5 milyon kişi var.

SON DAKİKA