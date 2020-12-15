Esnafa 5 milyar liralık can suyu! Geri ödemesiz 750 lira kira, Yüz binlerce kişiye 1000 lira nakdi destek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 1 milyon 240 bine yakın esnafa, 3 ay boyunca toplamda 5 milyar liralık karşılıksız destek verileceğini açıkladı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaflar dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Bazı esnaf günü siftahsız kapatırken; kiralar işliyor, faturalar ise gelmeye devam ediyor. Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlediklerini dile getiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız'' dedi. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

Tek tek belli oldu! Geri ödemesiz 750 lira kira, Yüz binlerce kişiye 1000 lira nakdi destek! Doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.

İŞTE DETAYLAR

Başkan Erdoğan, pandemi nedeniyle sıkıntıya düşen milyonlara 5 milyarlık destek paketini açıkladı:



Büyük şehirlerdeki esnafa 3 ay boyunca 750'şer, diğer şehirlerde 500'er tl kira desteği verilecek.



1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay boyunca 1000'er lira karşılıksız para ödenecek





Bu desteklerden taksi, dolmuş, servis, tamirci ve pazarcı gibi esnaflar da faydalanacak.



Devlete ait arazilerdeki turizm işletmeleri ve diğer tesislerin kira ödemeleri 1 yıl ertelenecek.



Belediyelere de kira alacaklarını aynı sürelerde erteleme imkanı tanınacak.



ESNAFA CAN SUYU

Bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.





Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.



Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik.

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