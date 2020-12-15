2021 Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Maaşı kaç lira olacak? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı

Başkan Erdoğan, pandemi nedeniyle sıkıntıya düşen milyonlara 5 milyarlık destek paketini açıkladı. Büyük şehirlerdeki esnafa 3 ay boyunca 750'şer, diğer şehirlerde 500'er tl kira desteği verilecek. 1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay boyunca 1000'er lira karşılıksız para ödenecek. Başkan Erdoğan'ın esnafa müjdelerini ve Asgari Ücret, İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği gibi ekonomi verilerini Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında ele aldı. Peki 2021 asgari ücret tahmini ne kadar olacak? 2021 asgari ücretine göre Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Maaşı ne kadar artacak ve kaç lira olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 1 milyon 240 bine yakın esnafa, 3 ay boyunca toplamda 5 milyar liralık karşılıksız destek verileceğini açıkladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın müjdelerinin ve verilecek desteklerin detaylarını ele aldı. İşte Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları:





MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Biz esnafla ilgili hatırlarsanız burada hem taleplerini hem de olabilecekleri, masada olanları konuşmuştuk. Kira ve hibe desteği bunlardan en önemlisiydi. Onlarla ilgili bir netleşme oldu.



Stopaj oranlarında düşüş Mart sonuna kadar devam edecek.





ESNAFA 3 AY KİRA DESTEĞİ

Esnaf konusunda bir rakam verdi Sayın Cumhurbaşkanı, önemliydi. 432 bin 567 esnaf salgından doğrudan etkilendi. Muhtemelen kapandı. Esnafa 3 ay kira desteği olacak. Büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde de 500 lira olacak. Burada tabi basit usulde vergilendirilen esnaftan bahsettik. Kabaca yıllık 200 bin lira cironun altında olanlar.





HER AY HİBE DESTEĞİ

Bir milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay boyunca her ay biner lira hibe desteği olacak. Toplamda 5 milyar lirayı bulan bir hibe desteğinden bahsediyoruz.









İş yeri kiralamada KDV oranı 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olacak. Vergi indirilmleri 1 Haziran'a kadar uzatılacak.





ÇALIŞANIN ÖDENEKLERİ ARTIYOR

Asgari ücret bugün 2. Komisyon toplantısını yapıyor. Asgari ücret aslında Kısa Çalışma Ödeneğini ve işsizlik maaşını da arttıracak. Bugün biliyorsunuz Kısa Çalışma Ödeneği alıyor çalışanlar ve işsizlik maaşı alıyor. Bunlar brüt asgari ücrete göre belirleniyor alt ve üst sınırları. Biz de tahminimizle bunların kaç lira olacağını hesapladık. 2021 yılı tahmini enflasyonu 12.1-12.47 arasında.





ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücret artış oranı enflasyon +3,4 puan olduğunu görüyoruz bugüne kadar. Yüzde 15-16 olacak. Dolayısıyla tahmini brüt asgari ücret 3.413 lira olacak.









Tahmini net asgari ücret de 2.696 lira 65 kuruş olacak.





2021 TAHMİNİ RAKAMLARI

Bu hesaba göre Kısa Çalışma Ödeneği 2.048 TL – 5.120 TL

Nakdi Ücret Desteği 1.365 TL

İşsizlik Maaşı 1.365 TL – 2.731 TL olacak.





BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Başkan Erdoğan, pandemi nedeniyle sıkıntıya düşen milyonlara 5 milyarlık destek paketini açıkladı:



Büyük şehirlerdeki esnafa 3 ay boyunca 750'şer, diğer şehirlerde 500'er tl kira desteği verilecek.



1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay boyunca 1000'er lira karşılıksız para ödenecek









Bu desteklerden taksi, dolmuş, servis, tamirci ve pazarcı gibi esnaflar da faydalanacak.



Devlete ait arazilerdeki turizm işletmeleri ve diğer tesislerin kira ödemeleri 1 yıl ertelenecek.







Belediyelere de kira alacaklarını aynı sürelerde erteleme imkanı tanınacak.





ESNAFA CAN SUYU

Bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.





Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.









Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik.







Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.









İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız.



Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.