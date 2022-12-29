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EPDK SON DAKİKA HABERİ: İSTANBUL'DA DOĞALGAZ'A İNDİRİM!

EPDK SON DAKİKA HABERİ: İSTANBUL'DA DOĞALGAZ'A İNDİRİM!
29.12.2022 15:45 - Son Güncelleme: 29.12.2022 15:47

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EPDK SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da doğal gaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak. Edinilen bilgiye göre; indirim 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Ekonomi Videoları

İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına indirim yapıldı.

1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.

EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

FATURAYA NASIL YANSIYACAK?
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

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