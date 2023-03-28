Emekliye çifte ödeme Nisan'da! En az 7.500 TL maaş ve 2.000 TL ikramiye bugün Meclis'te! Kimler yararlanacak?

En düşük emekli aylığı ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkaran düzenlemenin Meclis maratonu bugün başlarken, detaylar da belli oldu.







8.8 MİLYONA ZAMLI MAAŞ

Çalışma Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının Nisan'dan itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve düzenlemeden 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.







Emekli aylıklarına getirilen alt sınırın 2019'da bin lira olarak uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, en düşük aylığın seyriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:







ARTIŞ YÜZDE 114'E ULAŞACAK

"Emekli alt sınır aylığı 2020'de bin 500, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 5 bin 500 lira olan emekli alt sınır aylığı tutarı bu yılın Nisan ödeme dönemi itibarıyla da yüzde 36.36 artışla 7 bin 500 liraya yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114.3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında verilen aylıklar 7 bin 500 lira olarak ödenecek."







EYT'LİLERE DE İKRAMİYE

Yeni düzenleme ile emeklilere bayram ikramiyesinin yüzde 82 artışla 2 bin liraya yükseltildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner lira ikramiye alacak. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak.Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde verilecek."







Bayram ikramiyesinin hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeneceği kaydedilerek, "Bayram ikramiyesi birden fazla hisse oranında gelir alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir" denildi.







149.3 MİLYARLIK DESTEK

Emekliler, gaziler, doktorlar, yüksek yargı mensuplarına ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik kanun teklifinin yıllık toplam maliyeti 149.3 milyar lira olarak hesaplandı.







En düşük emekli aylığının 7bin 500 liraya çıkarılmasıyla Hazine'den emekli ödeneklerine 2023 yılının geri kalan 8 ayı için 85 milyar lira, yıllık da toplam 120.8 milyar lira ödenecek.







Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte 15.6 milyon emekliye yapılacak yıllık ödeme 24.9 milyar lira olacak.

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