15.6 milyon kişiye 62.4 milyarlık ikramiye! En düşük emekli aylığına yapılan zamdan kaç kişi yararlanacak?





En düşük emekli aylığına yapılan zamdan kaç kişi yararlanacak, Temmuz zammı da yansıyacak mı?

8 milyon 796 bin kişi 7 bin 500 liranın altında aylık alıyor. Yasayla birlikte aylığı 5 bin 500 lira olanlar 7 bin 500 lira almaya başlayacak. Bugün itibariyle aylığı 7 bin 500 lira olanların gelirinde bir değişiklik olmayacak.