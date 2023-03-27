15.6 milyon kişiye 62.4 milyarlık ikramiye! En düşük emekli aylığına yapılan zamdan kaç kişi yararlanacak?

Emekliye zam ve ikramiye, geçici işçiye kadro, sağlıkçılara iyileştirme, yüksek yargıya zam içeren yasa teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Hızlı bir şekilde yasalaşarak Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderilecek.
1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 15.6 milyon emeklinin bayram ikramiyesi yüzde 82 zamla 2 bin liraya çıkacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 4 bin lira olmak üzere emeklilere 62.4 milyar lira ikramiye yatırılacak.
Yasayla en düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liraya çıkacak.