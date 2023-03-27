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    15.6 milyon kişiye 62.4 milyarlık ikramiye! En düşük emekli aylığına yapılan zamdan kaç kişi yararlanacak?

    Nisan’dan itibaren 15.6 milyon emeklinin bayram ikramiyesi 2 bin liraya çıkacak. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplam 4 bin lira olmak üzere 62.4 milyar lira ikramiye yatırılacak.

    Hazal Ateş
    Takvim
    62.4 milyarlık ikramiye
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    Emekliye zam ve ikramiye, geçici işçiye kadro, sağlıkçılara iyileştirme, yüksek yargıya zam içeren yasa teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Hızlı bir şekilde yasalaşarak Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderilecek.



    1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 15.6 milyon emeklinin bayram ikramiyesi yüzde 82 zamla 2 bin liraya çıkacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 4 bin lira olmak üzere emeklilere 62.4 milyar lira ikramiye yatırılacak.



    Yasayla en düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liraya çıkacak.



        Sadece bu tutarın altında aylık alan emekliler değil, EYT yasası kapsamında aylık bağlanacaklar, dul ve yetimler de uygulamadan yararlanacak. İşte merak edilen soruların yanıtları...



        En düşük emekli aylığına yapılan zamdan kaç kişi yararlanacak, Temmuz zammı da yansıyacak mı?
        8 milyon 796 bin kişi 7 bin 500 liranın altında aylık alıyor. Yasayla birlikte aylığı 5 bin 500 lira olanlar 7 bin 500 lira almaya başlayacak. Bugün itibariyle aylığı 7 bin 500 lira olanların gelirinde bir değişiklik olmayacak.



        1 Temmuz itibariyle 15.6 milyon emekliye enflasyon oranında artış yapılacak. En düşük emekli aylığına da Temmuz zammı kök aylık üzerinden yansıtılacak. Kök aylık 4 bin liraysa yüzde 40 zam varsayımı ile emeklinin aylığı 5 bin 600 lira olacak ama 7 bin 500 lira almaya devam edecek.



            Örneğin; bugün itibariyle en düşük aylığı 6 bin 95 lira olan SSK'lıların (2000 öncesi emekli olan) Temmuz'da enflasyon zammının yüzde 40 olduğu düşünüldüğünde kök aylığı 8 bin 530 liraya yükselecek. Bu kapsamdaki bir emeklinin eline geçecek aylık 7 bin 500 liradan 8 bin 530 liraya çıkacak.



            En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesindeki artış dul ve yetim aylığı alanların aylıklarına nasıl yansıyacak?
            Dul ve yetim aylığı alanlar en düşük emekli aylığı artışından hisseleri oranında yararlanacak.



            Örneğin; ölen kocasından yüzde 75 oranında 4 bin 125 lira aylık alan bir kadın, yeni zamla birlikte 5 bin 625 lira alacak. Bayram ikramiyeleri de ölüm aylığı hissesi oranında yatacak. Eşi vefat eden ve ölüm aylığı yüzde 75 olan bin 500 lira bayram ikramiyesi alacak.



                GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO GELİYOR
                Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 60 bin geçici işçi bulunuyor. Bunlar arasında 6 aydan az çalıştırılan mevsimlik işler de yer alıyor. Yasal düzenlemeyle kurumların ihtiyaçları, bakanlıkların izniyle 11 ay 29 gün çalıştırma imkânı getiriliyor.



                Çalıştıkları kurum, kadrolarında boşalma olduğunda ilan edecek. Kıdem sırasına göre halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik verilecek. Böylece çalışanlar kadrolu işçi haline dönüşmüş olacak. Geçici işçilerin kıdem tazminatı hakkı da bulunacak.

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                Haberler Ekonomi 15.6 milyon kişiye 62.4 milyarlık ikramiye! En düşük emekli aylığına yapılan zamdan kaç kişi yararlanacak?
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