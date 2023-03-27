İŞKUR 119 BİN + Kamuya 136 bin işçi alınacak! Bakanlıklara, hastaneye... KPSS'li, KPSS'siz, sınavlı, sınavsız liste geldi!

İŞKUR üzerinden alımlar devam ederken açık iş sayısı 119 bini aştı. Öte yandan 2023 yılı için memur alımı için Bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı paylaşıldı. Özel ve kamu kurumlarında çalışmak isteyenler güncel işçi alımlarını merak edip araştırıyor. İşte güncel iş ilanları hakkında detaylar haberimizde...

KAMU PERSONEL ALIMLARI!

Memur olmak isteyen vatandaşlara peş peşe müjdeli haber geldi.

2023 yılı için memur alımı için Bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı açıklandı.

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na binlerce memur alımı yapılacak. Peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapacak?

Milyonlarca memur adayının merakla beklediği personel alımı Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kontejanları için yapılacak.

Toplamda 130 bini aşkın personel alımı yapacak Bakanlıkların kontejan listeleri ve 103 alandan atama yapılacak öğretmen atama takvimi de netleşti.

ADALET BAKANLIĞI 18 BİN 305 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanlığının yeni personel alımı yapacağını duyuran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir" bilgisini paylaştı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını iki ilan ettiklerini duyurdu.

Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTEJANLARI 2023

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, Rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor.

2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek.

Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 PERSONEL ALIMI YAPACAK

KPSS ile 6.069 hemşire,

1.530 ebe,

1.494 sağlık lisansiyeri,

798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir.

Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.

İŞKUR 119 BİN İŞÇİ ALIMINI DUYURDU!

Özel sektör personel alımlarına hız verdi. İŞKUR'da açık işlerin sayısı 119 bine yükseldi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve en çok eleman aranan meslekler...Hayata geçirdiği programlar ve teşviklerle istihdama destek veren İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor.

İşe alımlarda başı 21 bin 194 ile beden işçisi çekerken, 3 bin 355 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 356 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 181 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 106 kişiyle gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı izliyor.

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