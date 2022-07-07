Haberler Ekonomi Videoları EMEKLİ MAAŞI ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR tahsis numarası son rakamı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olanlar için tarihler...

EMEKLİ MAAŞI ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR tahsis numarası son rakamı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olanlar için tarihler...

EMEKLİ MAAŞI ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR tahsis numarası son rakamı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olanlar için tarihler...
07.07.2022 08:53 - Son Güncelleme: 07.07.2022 08:54

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Milyonlara maaş takvimi. SSK ve Bağ-Kur'lunun %42.35, memurların ve memur emeklilerinin %41.69'luk artışları netleşti. Bu hafta zam oranlarını öğrenen memurlar ve emekliler, yeni maaşlarını almaya başlıyor. Peki; SSK emekli maaşı ne zaman yatacak? BAĞKUR emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SSK - BAĞ-KUR tahsis numarası son rakamı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olanlar için maaş ödeme tarihleri...

Ekonomi Videoları

Milyonlara maaş takvimi. SSK ve Bağ-Kur'lunun %42.35, memurların ve memur emeklilerinin %41.69'luk artışları netleşti. Bu hafta zam oranlarını öğrenen memurlar ve emekliler, yeni maaşlarını almaya başlıyor. İlk ödemeyi yarın memurlar alacak. Emeklilere ise zamlı aylıkları ayın 17'sinden itibaren yatırılacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı ile yenilenen rakamların ne zaman hesaplarda olacağı araştırılıyordu. Son dakika ödeme takvimi belli oldu:

Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

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