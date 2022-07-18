Aile destek programı ödemeleri yattı mı? Aile destek programı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Aile Destek Programı başvurusunu yapan vatandaşlar merakla başvuru sonuçları ve ödeme tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, Aile Destek Programı 2.ödeme ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım paraları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında milyonlarca haneye yapılacak desteklerin ilk ödemesi Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı. 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor.

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Desteği Paketi'ne, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

DESTEK MİKTARI NE KADAR?

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

İLK DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek.

VEFAT YARDIMI ALACAKLAR

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilecek.

Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca Ölüm Belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.