SSK ve Bağ-Kur'lulara %42.35, memur emeklileri %41.69 zam! Temmuz artış oranları netleşti TAKVİM tek tek hesapladı!

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle Temmuz ayı zam oranı ortaya çıktı. Buna göre; 2022'nin ilk yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine de yüzde 2022'nin ilk yarısına ilişkin yüzde 34.69 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik artış ve yüzde 34.69 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Temmuz zammı 41.69'a ulaştı. TAKVİM, ortaya çıkan zam oranına göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı.

NASIL YANSIDI?

Taban emekli aylığı; memur emeklilerinde 4 bin 289 liradan 6 bin 78, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 197, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 687 liraya yükseldi. Ocak'ta en düşük aylık 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343 liraya çıkmış, ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Taban aylık bu ay ise 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905, tarım emeklilerinde 3 bin 335 liraya yükseldi. Bu maaşlar da yeni taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek. Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil 3 bin 500 liranın altında kalan aylıklar, 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

BU AY HESAPTA

SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Memur emeklileri ise zamsız maaş aldı. Zam farkı ay içerisinde Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte verilecek.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

TABAN AYLIKLAR

MEVCUT VE YENİ MAAŞ ARTIŞLARI