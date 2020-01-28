Dolar/TL son durum: 28 Ocak euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı |Video-Son Dakika Videoları 28.01.2020 12:30

Dolar son dakika... Dünkü kapanışta 5.94 - 5.95 lira aralığında işlem gören dolar kuru, 28 Ocak'a 5,9415 liradan başladı. Avrupa borsaları, koronavirüse ilişkin artan endişelerle düşüş sürerken, dolar/TL yatay seyretmeye devam ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Ocak güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar en düşük 5.9349 lira ve en yüksek 5.9514 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5420 lira ve en yüksek 6.5682 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci takip edilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüsüne ilişkin haberler piyasaları hareketlendiriyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI, KORONAVİRÜSE İLİŞKİN ARTAN ENDİŞELERLE GÜNÜ SERT DÜŞÜŞLE KAPATTI

Avrupa borsaları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin yatırımcıların tedirginliğinin artması nedeniyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,26 azalarak 414,07 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68 azalarak 5.863,02 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,29'lık düşüşle 7.412,05 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,31 değer kaybederek 23.416,13 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,74 düşerek 13,204,77 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,11'lik azalışla 1,1011 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede yayılması ve virüsün "global bir sorun" haline geleceğine dair endişenin etkisiyle bugün pay piyasalarınd