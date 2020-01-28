Altın fiyatları hareketli! 28 Ocak 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 28.01.2020 12:31

Altın fiyatlarında son dakika hareketlili yaşanıyor. Çin'de çıkan coronavirüsünün ardından altın fiyatları son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? İşte 28 Ocak canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem görmüştü. Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayıldığı belirlenen coronavirüsünün etkisini artırması ile altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTININ KİLOGRAMI 302 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 302 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 400 lira, en yüksek 302 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 302 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 443 bin 747,25 lira, işlem miktarı ise 2.123,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 637 milyon 878 bin 623,35 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Rona Döviz, Troy Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Vakıf Katılım şeklinde sıralandı.