Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 7 Şubat canlı dolar ve euro kuru ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor? 07.02.2020 18:41

Haftanın son işlem gününde dolar ve eurodaki güncel durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 6.02 seviyelerinde işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini kaydeden analistler, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunu sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler dolar ve euro haftayı nasıl kapattı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Şubat canlı dolar ve euro kuru ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor?

Dolar ve euroda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsün ardından global piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Haftanın kapanış gününde dolar 6,03 seviyelerinde işlem görürken, euro 6,62 seviyelerinde seyrediyor. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri takip edenler güncel 7 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte piyasalarda güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

ALTININ KİLOGRAMI 301 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 97,50 lira, en yüksek 302 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 301 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 554 milyon 129 bin 597,75 lira, işlem miktarı ise 1.850 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 556 milyon 19 bin 896,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 424,71 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 13.530,46 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 azalışla 7.485,42 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 kayıpla 9.775,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 düşerek 6.032,87 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 gerileyerek 24.395,86 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 4 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1,0967 seviyesinde seyrederken, sterlin/dolar paritesi 1,2925 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının yayılma hızının ivme kaybetmesi ve çözüm konusunda yetkililerden gelen açıklamalarla endişelerin hafiflediğini fakat salgının küresel ekonomiye etkilerinin tartışılmaya devam ettiğini belirterek, pay piyasalarında 4 günlük hızlı yükselişin ardından bugün satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Brexit sonrası ticaret görüşmeleri ve Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmelerin de Avrupa gündemini meşgul ettiğini aktaran analistler, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılsa da İskoçya'dan yükselen bağımsızlık seslerinin piyasalar için politik ve ekonomik risk olarak öne çıktığına işaret etti.

Analistler bugün Almanya'da açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kaldığını kaydederek, gün içerisinde ABD'de ocak ayı istihdam raporundaki verilerin izleneceğini bildirdi.