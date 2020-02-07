Çeyrek altın 495 TL, gram 306 TL'ye yaklaştı! 7 Şubat anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? |Video 07.02.2020 18:34

Altın fiyatlarındaki güncel durumu öğrenmek isteyenler haftanın son gününde altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 495 TL, gram 306 TL'ye yaklaştı. Peki, 7 Şubat anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel durum

Haftayı inişli çıkışlı bir seyirle sürdüren altın fiyatları günü yükselişle tamamladı. Altın fiyatlarındaki güncel durumu takip edenler 7 Şubat anlık fiyatları hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı. Peki, 7 Şubat anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 301 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 97,50 lira, en yüksek 302 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 301 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 554 milyon 129 bin 597,75 lira, işlem miktarı ise 1.850 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 556 milyon 19 bin 896,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.