CHP ve tantanacıların rezerv oyunu bozuldu! İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği...

CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmış ve '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını ortaya atılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı. CHP'nin Merkez Bankası ve Albayrak üzerinden kurguladığı iftira kampanyası rakamlarla çürütüldü. İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği...

CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmış ve '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını ortaya atılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı. CHP'nin Merkez Bankası ve Albayrak üzerinden kurguladığı iftira kampanyası rakamlarla çürütüldü. İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği...













1- TÜRK LİRASI'NIN KONVERTİBL OLMASI NE DEMEKTİR?

Konvertibl para, bir para biriminin, diğer para birimleri veya değerli madenlerle değiştirilebilir olmasıdır.

1990: Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyaya "Türk Lirası'nın konvertibl" olduğunu ilan etti.

Yani TCMB, kendisine başvuran herkese (kim olursa olsun) Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türk Lirası karşılığında döviz vermek zorundadır.

TCMB, talep ettiği dövizi piyasadan yeteri kadar karşılayamayanların bu talebini yerine getirmekle yükümlüdür.

TCMB'nin bu talebi karşılamaması mümkün değildir.

Bu talebin karşılanmaması, devletin temerrüte düşmesi, iflas etmesi demektir.







2- TÜRKİYE'YE 2018, 2019 VE 2020'DE AÇIKTAN YAPILAN EKONOMİK SALDIRI

Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse her yıl ikiz açık verdi:

-Dış ticaret açığı - Cari işlemler

-Dış ticaret açığı - Cari işlemler Ancak 2019'da Türkiye 6,8 milyar dolarlık rekor bir düzeyde cari fazla verdi. Ancak Türkiye ekonomisi, 2018, 2019 ve 2020'de önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar çok döviz talebi ile karşı karşıya kaldı.

Bu olağanüstü talebin amacı, Türk finans piyasaları ve dolayısıyla hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakmak.

ABD eski Başkanı Trump'ın attığı şu tweetler bu müdahaleye en açık örneklerdendi:

(Terör örgütü PKK/PYD-YPG'yi kastederek) "Eğer Kürtleri vururlarsa Türkye ekonomi mahvolur" (14 Ocak 2019)

"Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım" (7 Ekim 2019)

Trump'ın bu son tweeti sonrası dolar/TL 5,80'i aşmıştı.











3 - KÜRESEL EKONOMİYİ KORONAVİRÜS DARBESİ

Mart 2020: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de 2019'a göre 2020'de gelir kaybı yaşadı.

Mal ihracatında 12 milyar dolarlık kayıp.

Hizmet ihracatında en az 30-35 milyar dolarlık kayıp.

Sadece turizm 25 milyarlık dolarlık gelir kaybı.









4- TCMB DÖVİZ REZERVİNİN 18 YILLIK SEYRİ

2002: 27,5 milyar dolar

2005 sonu ilk kez 50 milyar dolar çıtasını aştı

2012 ortası: 100 milyar doları geçti

Kasım 2013 Gezi provokasyonlarına rağmen 135 milyar dolara yaklaştı

Ekim 2017: 117,8 milyar dolar

Ağustos 2018: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ekonomik operasyonları ve kur saldırıları başladı.

Eylül 2018: 84,7 milyar dolar

Şubat 2020 (ekonomi yönetiminin tedbirleriyle): 107,7 milyar dolar









5 -KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE TCMB'NİN DÖVİZ REZERVİ NE KADAR AZALDI?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de merkez bankası rezervleri azaldı

-Eylül 2020: 79,7 milyar dolar

-Ekim 2020: 84,5 milyar dolar

-Kasım 2020: 82,7 milyar dolar

-Aralık 2020: 93,3 milyar dolar

TCMB DÖVİZ REZERVİ;

-Şubat 2020: 107,7 milyar dolar

-Şubat 2021: 95,5 milyar dolar

Yani TCMB'nin 1 yıldaki döviz rezervi kaybı: 12,2 milyar dolar.











6- TCMB DÖVİZLERİ BUHAR MI OLDU?

TCMB elindeki döviz karşılıksız şekilde ortadan kaybolmuyor.

TCMB'nin döviz rezervi buhar olmuyor

Kişi ve kurumlar, ellerindeki TL karşılığı TCMB'den döviz alıyor

TCMB'nin döviz rezervi, dolar-TL-altın dönüşümüyle piyasada kalmaya devam ediyor.

2020'de TCMB'nin karşıladığı döviz talebi toplamı: 93.3 Milyar Dolar

1 Cari açık: 36.7 milyar dolar

(Cari açık, dış ticaret açığıdır. İthalatın ihracata göre fazlalığı demektir)

2 Yabancı portföy yatırımcısının çıkışı: 9,3 milyar dolar

Yabancı yatırımcılar, Türkiye'ye getirdikleri dövizleri TL'ye çevirip borsaya yatırıyor, hazine bonosu satın alıyor (sıcak para)

Yatırımcılar zaman zaman getirdikleri bu dövizi geri çekiyor.

2020'de bu şekilde daha önce getirdikleri dövizlerden 9,3 milyar dolarlık kısmı, TL varlıklardan dövize çevirip çektiler.

Bu çekim işlemi TCMB'den gerçekleşti.

3 Türkiye'deki kişi ve kurumların döviz talebi; 41 milyar dolar

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, ellerindeki TL varlıkları, toplamı 41 milyar dolar olacak şekilde dövize çevirdiler.

Önce piyasaya başvurdular, buradan taleplerini karşılayamadılar.

Bu talep TCMB tarafından karşılandı.

4 Özel sektörün yurt dışına olan kısa vadeli borcu ödendi: 3 milyar dolar

Yurt dışına döviz borcu olan özel sektör, TCMB'den TL karşılığı bu dövizi alıp borcunu ödedi.

5 Yolcu beraberinde giden kaynak çıkışı: 3,3 milyar dolar

Bu kalemler dışında TCMB, başka herhangi bir döviz satışı gerçekleştirmedi.











7- Türkiye ekonomik saldırılar ve koronavirüse rağmen büyüdü

Herhangi bir ülkenin, özellikle gelişen bir piyasa ülkesinin, bu kadar yoğun bir döviz talebini karşılaması mümkün değildir

Türkiye'ye yapılandan çok daha düşük döviz talebi alan ve bu talebi karşılayamayıp iflas eden ülkeler oldu

Türkiye, bütün finans, döviz, para piyasalarının dengesini bozma potansiyeli taşıyacak derecede büyük boyutlu bir finansal operasyonla başa çıkabildi

Türkiye'nin uyguladığı etkin ekonomik politikaları ile üretim devam etti

Koronavirüs sürecinde toplam 311 Milyar TL'lik destek ve teşvikler hayata geçirildi

Dünya ülkelerinin tamamına yakını küçülürken Türkiye, %1,8 ile G20 ülkeleri arasında 2020'de büyüme kaydeden iki ülkeden biri oldu

Ocak ve Şubat 2021'de ihracat rekorları kırıldı

Türkiye'nin Şubat 2021 itibariyle döviz rezervi: 95.5 milyar dolar