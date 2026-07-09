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Karaman'da kaza 2 genç yaşamını yitirdi

Karaman'da kaza 2 genç yaşamını yitirdi

Karaman'da kontrolden çıkarak kaldırıma ve park halindeki araca çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 70 ACR 835 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma sonra da park halindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Zeytin Dalı Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 20'li yaşlardaki isimleri henüz öğrenilemeyen 2 gencin cansız bedeni, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin üzerlerinden kimlik çıkmazken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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