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Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıklıyor! ''İhracatta rekorlar kıran yerli ve milli ekonomiyi hedefliyoruz''

Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıklıyor! ''İhracatta rekorlar kıran yerli ve milli ekonomiyi hedefliyoruz''
12.03.2021 15:27
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Piyasaların merakla beklediği gün geldi. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıklıyor. Başkan Erdoğan, pakete ilişkin "Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel şartlarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık." şeklinde konuştu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını söylemişti. Erdoğan'ın duyurusunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde, iş dünyasının çatı örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilerek, talep ve öneriler alındı.

Bu toplantılarda iş dünyası temsilcilerinin, sektör meclislerinin ve sivil toplum kuruluşlarının öne çıkan talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomi reformları Başkan Erdoğan canlı yayında açıklıyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün anlamlı bir gün. Zira İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde aynı zamanda ekonomi reformları tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızın inşallah değişik bir yapısının açıklanmasına vesile olacak.

İHRACATTA YENİ REKORLAR KIRAN YERLİ VE MİLLİ EKONOMİ HEDEFİ
Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz.

Programın hazırlıkları sürecinde arkadaşlarımız taraflarla bir araya gelerek talep ve teklifleri dinledik. Sık sık ekibimle bir araya geldim. Değerlendirmeleri bu şekilde yaparak son şeklini verdik.

Bu süreci en başından bu yana takip ettik, nihai sonucunu vardık.

AMAÇ DÜNYADA İLK 10'A GİRMEK
Türkiye'nin bu üç kelimenin altını özellikle çiziyorum. Türkiye'nin istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız.

TÜRKİYE'Yİ İSTİKRAR VE GÜVEN ESASINDA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ
Yakın tarihe baktığımızda ülkelerin ekonomilerinin siyasi istikrarsızlık ve güven ikliminin bozulmasından etkilendiğini görüyoruz. Biz de 2002 yılında ülkenin yönetimini devraldığımızdan beri Türkiye'yi istikrar ve güven esasında güçlendirmeyi hedefliyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI'YLA TÜRKİYE'Yİ BU KIRILGAN SİYASİ İKLİMDEN KURTARDIK
Tek başımıza iktidarında bulunduğumuz hükümetlerimizde sıkıntıyı gördüğümüz için tetikte olduk. Ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başardık. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirme talebimizin sebebi eski yönetim sisteminin kırılganlıklarını yakından görmüş olmamızdır.

Cumhur İttifakı'yla Türkiye'yi bu kırılgan siyasi iklimden kurtardık. Bundan sonra hiçbir odak millete rağmen devleti ve toplumu yönetme hevesine kapılamayacaktır.

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