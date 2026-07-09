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Esra Erol ile "Var Mısın Yok Musun" Bu akşam atv’de

Esra Erol ile "Var Mısın Yok Musun" Bu akşam atv’de

Esra Erol’un başarılı sunumuyla ATV ekranlarında fırtınalar estiren "Var Mısın Yok Musun", bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tam 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı verilecek bu finansal psikoloji savaşında heyecan ve adrenalin yine zirve yapacak.

Kırmızı Kutuların Ardındaki Büyük Risk: Tam 5 Milyon TL!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, kaderlerini belirleyecek olan kutuların ardında yerlerini aldı. Yarışmacıların kendi şanslarına güvendiği ve doğru anlarda doğru kararları vermeye çalışacağı bu amansız mücadelede tek bir hedef var: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül!

Kutular Açıldıkça Heyecan Dozu Katlanacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların teklifler karşısında doğru zamanda alacağı riskler ve verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek. Sevinç gözyaşları ile risk dolu anların bir arada yaşanacağı, ekranların en çok kazandıran yarışması "Var Mısın Yok Musun", 18. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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