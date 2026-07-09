Esra Erol ile "Var Mısın Yok Musun" Bu akşam atv’de

Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:33

Kırmızı Kutuların Ardındaki Büyük Risk: Tam 5 Milyon TL!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, kaderlerini belirleyecek olan kutuların ardında yerlerini aldı. Yarışmacıların kendi şanslarına güvendiği ve doğru anlarda doğru kararları vermeye çalışacağı bu amansız mücadelede tek bir hedef var: Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül!

Kutular Açıldıkça Heyecan Dozu Katlanacak

Mavi turlar mı gelecek, yoksa büyük ödül kırmızı kutularda son ana kadar korunabilecek mi? Yarışmacıların teklifler karşısında doğru zamanda alacağı riskler ve verecekleri "Varım" ya da "Yokum" kararları tüm kaderlerini tayin edecek. Sevinç gözyaşları ile risk dolu anların bir arada yaşanacağı, ekranların en çok kazandıran yarışması "Var Mısın Yok Musun", 18. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!