CHP ve çukur medyasının iftiralarına karşı Merkez Bankası rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar

CHP ve yandaş medyası, Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Tüm dünyada Merkez Bankalarının rezervleri tartışma konusu olmuyorken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinin buhar olduğu iftirası ortaya atıldı.Merkez Bankası'na yönelik ortaya atılan iddialara yanıt veren Bulut, "Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı. Cumhuriyet tarihinde Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler rezervin ne olduğunu bilmeyenler rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında" ifadelerini kullandı.Yiğit Bulut, bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını söyledi ve "Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar. Çok üzülerek söylüyorum profesör ünvanı olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV'lere çıkıp bunu söylüyorlar" dedi.Bulut, koronavirüs salgını döneminde ekonomik verilere ilişkin "Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesine baktığınız zaman 2018-2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riski göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye" açıklamasını yaptı.

TANTANACI EKONOMİSTLER VE CHP MEDYASI KÖPÜRTTÜ!

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin "buhar" olduğuna dair iddialar özellikle Cumhuriyet, Sözcü, Karar, Birgün, T24, Yeniçağ gibi kronik muhalif ve operasyoncu medya tarafından kasıtlı olarak köpürtüldü. Oysa ekonomide rezervlerin artış ve azalışının gerekçeleri basit ve yalındır. Bir grup tantanacı ekonomistin iddia ettiği gibi rezervler buhar olmadı, sadece yer değiştirdi.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin, "Ekonomi 'birleşik kaplar' mekanizmasıdır. Bu nedenle, ne mal, ne hizmet, ne de para yoktan var olmaz, varken yok olmaz" ifadeleri yer verdi.



İşte Kerem Alkin'in 12 Şubat tarihli yazısının bir kısmı;



Ekonomik hayat dediğimiz mekanizma bir tarafta üretimle ilgili kaynakların, diğer tarafta finansal kaynakların sürekli el değiştirdiği, ekonominin çarklarının buna göre döndüğü bir alandır.

Bir süredir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerine yönelik olarak, 'kaybolduğu', 'buhar' olduğuna dair, ekonominin mantığına ve kabul görmüş gerçeklerine aykırı şekilde ortada dolaşan iddiaları hayretle takip etmekteyim.

Oysa, döviz rezervlerinin artış ve azalışlarının gerekçeleri basit ve yalındır. Öncelikle, gerekçesi ne olursa olsun, bir ülkeye dünyadan net döviz girişi doğal olarak merkez bankalarının döviz rezervlerini artırır.

Bir başka ülke, örneğin Türkiye veya Brezilya için ise mal ve hizmet ticaretinden döviz açığı verse de doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve dış kaynak yoluyla net sermaye girişi sayesinde giren döviz ile de bir ülke döviz rezervlerini artırabilir.