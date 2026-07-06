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Rutte'den Külliye'deki basın toplantısında Türkiye'ye teşekkür

Rutte'den Külliye'deki basın toplantısında Türkiye'ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin Külliye'de açıklamalarda bulundu. Savunma harcamalarını artıracaklarını belirten Rutte, ciddi risklerle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Rutte, "Bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel." ifadelerini kullandı. Rutte, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteklerin devam edeceğini bildirdi.

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Samet Baş
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