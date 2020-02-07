Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyonla mücadele mesajı | Video 07.02.2020 18:36

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2020'de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Osmaniye İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir." dedi.





Tarımın desteklenmesi konusunda yeni bir sistem tasarladıklarını kaydeden Albayrak, "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.





Albayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi. 2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık."



"(İVME Paketi) Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar TL'si yatırıma dönüştü"

"İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda yaklaşık 35 milyar lira kredi tahsis edildi.