Çalışan annelere 300 euro bakıcı desteği! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?

28.07.2020 09:37

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya (yaklaşık 2.390 lira) çıkarıldığını söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 2 yaş altı çocuğu olan çalışan annelere bakıcı desteği aylık 300 euroya çıkarıldı. Desteğe başvurular sürüyor..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya (yaklaşık 2.390 lira) çıkarıldığını söyledi.

Desteğin 2021'de 325 ve 2022'de ise 350 euro olacağını ifade eden Selçuk, "Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler yararlanabiliyor" dedi. Selçuk, projeden yararlanmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti.

Projeye, 'www. sgkegitimlibakici.org' veya 'www.sgk.gov.tr' internet adreslerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

NASIL YARARLANILIYOR?

● BAŞVURU tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında çocuğunuzun olması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde yaşamanız, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı çalıştırmanız gerekiyor.

● DESTEKTEN çocuk 36 aylık olana kadar en çok 32 ay boyunca faydalanılabiliyor.