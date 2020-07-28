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Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Yükseliş sürecek mi?

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Yükseliş sürecek mi?
28.07.2020 01:47

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan ekonomist Belgin Maviş piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Maviş, altındaki yükselişin sürekli olup olmayacağıyla ilgili analizler yaparken, piyasalardaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.


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