A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan ekonomist Belgin Maviş piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Maviş, altındaki yükselişin sürekli olup olmayacağıyla ilgili analizler yaparken, piyasalardaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Yükseliş sürecek mi?
28.07.2020 01:47
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