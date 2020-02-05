Bu meslekte çalışanlar paraya para demiyor! Aylık maaşları 16 bin lira... 05.02.2020 11:09

Özellikle genç kızların en favori mesleği olan kabin memurluğu yani hosteslik yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Dünyanın dört bir yanını gezme fırsatı da bulan kabin memurları mesleklerinden kolay kolay vazgeçmiyorlar. Kabin memurluğunun kazancı ise birçok iş kolundan çok daha fazla. Türk Hava Yolları'nda son rakamlara göre toplamda 12 bin 483 kişi çalışıyor. Kabin memurlarının aylık kazançları ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar…

Uçmaya başladıklarında yepyeni ve sihirli bir dünyaya adım atıyorlar. Çelik kanatlı kuşlarla dünyanın dört bir yanına giden kabin memurları artık işlerinden kolay kolay vazgeçmiyor. Elbette çok yorucu bir meslek.

Kadın kabin memurları yani hostesler ya da erkek kabin memurları Steward'lar çok genç yaşta dünyanın büyük bölümünü görüyorlar. Özellikle Türk Hava Yolları'nda (THY) şirketin sağladığı imkanlarla her yıl pas biletleri ile bir çok insanın yaşamı boyunca ulaşamadığı yerlerde tatil yapıyorlar. Kazançları ise birçok iş kolundan çok daha fazla.

12 BİN 480 KABİN GÖREVLİSİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nda son rakamlara göre toplam kabin memuru sayısı Purser, kabin amiri ve kabin memuru sayısı tam 12 bin 483. Bunların 1009'u Purser, 2 bin 690'ı kabin amiri, 8 bin 784'ü ise kabin memuru olarak görev yapıyor. Ekibe yeni katılacak kabin memuru sayısı İŞKUR işbirliği ile alınacak 700 kabin memuru dahil toplam 1200 kişi.

Ancak 24 Boeing 737 Max uçağında sorunlar çıkması ve kış sezonu olması nedeniyle alımlar şimdilik ertelenmiş durumda. Yeni kabin memuru alımları filodaki uçak sayısının artmasından sonra yeniden planlanacak. Türkiye'de üniversitelerde 40'dan fazla kabin eğitimi veren program var.

Ama bunlardan sadece 8 tanesi yetki belgesine sahip. Buralardan da kabin memuru adayları geliyor. Türk Hava Yolları ile DO&CO ortaklığında görev yapan ancak geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirleri içinde işlerine son verilen 194 uçan şef için kabin memuru olarak başvuruda öncelik tanınacak. Yeni kabin memuru alımında öncelikli olarak başvuru yapacak uçan şeflerden (Flying Chef) mülakatı geçenler kabin memuru olarak Türk Hava Yollarında çalışmaya başlayabilecek.

EVLENENLER DE AYRILMIYOR

Eskiden evlenen kabin memurlarının çoğu işten ayrılırdı. Özellikle aileler her nedense kızlarının ya da gelinlerinin bu işi yapmasını istemezlerdi. Ama artık öyle değil. Kabin memurları kolay kolay işlerinden vazgeçmiyor. Son 5 yılda evlilik nedeniyle işten ayrılan 268 kabin memuru var (2019'da 31 kişi). Boşanma nedeniyle işe iade talep eden personel sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte hiç de küçümsenmeyecek kadar sayılarının fazla olduğu tahmin ediliyor. THY kabin ekiplerinin ortalama yaşı ise 31.

GELİR SEVİYELERİ İYİ

İkramiyeler dahil gelir seviyesi elbette kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Ama şirkette bir süre çalışmış bir kabin memuru neredeyse yolun başında ikramiyelerle birlikte ayda ortalama brüt 8 bin 756 TL alıyor. Beş yıl ya da daha fazla çalışma sonucu kabin amiri olanların aylık brüt gelirleri yine ikramiyelerle birlikte brüt 11 bin 426 ile 15 bin 319 lira arasında değişiyor. Purser olanlar ise ortalama brüt 16 bin lira civarında bir aylık gelir elde ediyor. Özel havayollarında ise kabin ekipleri çok düşük maaş alıyor. THY ile kıyaslamak mümkün değil.

THY'DE 208 YABANCI KABİN MEMURU VAR

Şirket bazı hatlarda yabancı kabin memurları çalıştırıyor. Hem çok iyi İngilizce bilmeleri gerekiyor hem de bulundukları ülkelerin yerel dilini iyi kullanmaları. Şimdilerde 81 Faslı, 30 Kolombiyalı, 28 Cezayirli ve 24 Mauritiuslu kabin memuru var. Değişik milletlerden olanlarla birlikte sayıları 208'i buluyor. Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da yaşamaktan çok memnun olan yabancı kabin memurlarının çoğu da Türklerle evleniyorlar ve vatandaş olmak için başvuruyor. Yakın gelecekte özellikle Afrika ve Güney Amerikalı kabin memurlarının alımları için çalışmalar yapılıyor.

ÜNİFORMALAR GÜZEL AMA

İtalyan tasarımcı Ettore Blotta'nın yaptığı üniformalar beğenildi. Başlangıçta çıkan çatlak sesler de kesildi. Ancak kumaşlarda sorun çıkıyor. Çabuk kırışıyorlar ve döşemelik kumaş gibi biraz kalın olması da bunu etkiliyor. Ne yazık ki dikişlerde de sorun var. Özellikle pantolonlar hiç şık durmuyor. Elbiselerin arkalarında toplanmalar, pantolonların bollukları kabin memurlarının şıklığını zedeliyor. Ekiplerin kullandığı bavullar da çabuk yıpranıyor. Küçük bavullar ihtiyacı karşılamayacak kadar küçük, büyük bavullar ise gereksiz büyük. Umarım gelecekte kabin memurları ile konuşularak seçim yapılır.