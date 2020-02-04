Promosyon ücreti ne zaman ödenecek? Bankalar emekliye ne kadar promosyon ücreti veriyor? 04.02.2020 14:04

Milyonlarca emekli gözünü promosyon ödemelerine çevirmiş durumda. SGK, SSK ve Bağkur emeklileri bankaların kendilerine ne kadar ücret vereceğini merak ediyorlar. Bu bağlamda en yüksek emekli maaş ödemesi yapan banka 2020 yılında TEB oluyor. Emeklilere kampanyalar ile maaş müşterisini artırmaya çalışan TEB, emekli maaş promosyonu 2020 üst limitini 1.100 TL'ye kadar çıkarttı! Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. İşte 2020 yılı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank TEB ve ING emekli promosyon ücretleri...

Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ile emekli maaşı kampanyası düzenleyen Halk Bankası da emekli promosyon 2020 ödeme tutarı belirlendi. Halkbank emekli promosyon ödemeleri 2020 belirlendi. En düşük promosyon ödemesi Halkbank'ta 300,00 TL, en yüksek promosyon ödemesi 450 TL olarak ilan edildi. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Bazı bankalarda promosyon ücreti bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

EMEKLİ PROMOSYON 2020 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalan emeklilere promosyon uygulaması 3. yılını geride bırakıyor. 3 yıllığına emeklilerle sözleşme yapan bankalar, 2020 yılı itibari ile yeniden 3 yıllığına sözleşme karşılığı emeklilere teklif edeceği promosyon miktarları için hazırlıklarını sürdürüyor.

2017 Mart ayında bankalar ilk kez üç yıllığına bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira promosyon ödemelerini gerçekleştirmişti. 2020 yılı itibari ile biten sözleşmelerle birlikte söz konusu promosyon ödemelerinde artış olması ön görülüyor.

Ayrıca 2020 emekli banka promosyon ödemelerinin yine 2017 yılında olduğu gibi Mart ayında ödenmesi bekleniyor.

2020 EMEKLİLERE EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

Emeklilere en yüksek promosyon ödeyen banka, 1.100 TL ile TEB oluyor. 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan TEB, en yüksek 1.000 TL promosyon ödemesine ek 100 TL ödeme yaparak toplam promosyon ödemesini 1.100 TL'ye çıkarıyor.

VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2020 KAMPANYASI

Vakıfbank emekli maaş promosyonu ödemeleri 2020 yılında 300,00 TL – 450,00 TL aralığında değişiyor. Emekli aylığı tutarına göre üç farklı kademe oluşturulan Vakıfbank emekli promosyonunda emekli maaşını taşıyan ve gerekli şartları taşıyan emekliler, promosyon ödemesine hak kazanıyor.

2020 YILI VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Vakıfbank emekli maaş promosyon ödemeleri 2020 yılında en düşük 300,00 TL olarak ödenecek. Vakıfbank'ta en yüksek emekli maaş promosyon ödemesi ise 450,00 TL olarak belirlendi. İşte Vakıfbank 2020 emekli maaş promosyon ödeme tutarları:

* 1.000 TL altında emekli aylığı emekli maaş müşterileri, Vakıfbank'tan 300,00 TL emekli promosyon ödemesi alacak.

* 1.000 TL ile 2.000 TL (1.000 TL dahil) emekli aylığı alan Vakıfbank maaş müşterileri, 375,00 TL emekli promosyon ödemesine hak kazanacak.

* 2.000 TL ve üzeri emekli maaşına sahip Vakıfbank maaş müşterileri, Vakıfbank'tan 450,00 TL emekli maaş promosyonu alacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2020 NE KADAR?

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri 2020 yılında en düşük 300 TL ve en yüksek 450 TL olacak şekilde düzenlendi. Emekliye promosyon ödemeleri Ziraat Bankası'nda, alınan emekli aylığına göre belirlenen 3 farklı tutarda düzenlendi. 2020 emekli maaş promosyon ödemeleri Ziraat Bankası tarifesi şöyledir:

Emekli aylığı 1.000 TL altında olan emekli maaş müşterilerine Ziraat Bankası, 300 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapacak.

Emekli aylığı 1.000 TL – 2.000 TL aralığında olan emekli maaş müşterilerine Ziraat Bankası, 375 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapacak.

Emekli aylığı 2.000 TL ve üzerinde olan emekli maaş müşterilerine Ziraat Bankası, 450 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapacak.

HAKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2020 NE KADAR?

En düşük 300,00 TL promosyon ödemesi yapan Halk Bankası'nda emekli promosyon ödemeleri, alınan emekli maaşı tutarına göre belirleniyor. Emekli aylığı tutarına göre Halkbank 2020 promosyon ödemeleri şu şekilde belirleniyor:

* 1.000,00 TL altında (1.000,00 TL hariç) emekli aylığına 300,00 TL promosyon

* 1.000,00 TL – 2.000,00 TL aralığında (2.000,00 TL hariç) emekli aylığına 375,00 TL promosyon

* 2.000,00 TL ve üzeri emekli aylığına 450,00 TL promosyon ödemesi

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

- Hangi emekliler promosyon alıyor?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski yeni tüm emeklilerin hakkı var.

- Parayı almanın bir şartı var mı?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

- İkinci promosyon ne zaman ödenecek?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor.

İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak.

- 2017'den sonra promosyon alanlar ne yapacak?

Onlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.

- Aynı bankada kalmak mecburi mi?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.

Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

- Banka nasıl değiştirilir?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.

- Tutar artacak mı?

SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. SGK, Şubat'ta yeniden bankalarla masaya oturarak yeni protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutar da taban tutar olacak. İsteyen bankalar halen olduğu gibi kampanyalarla daha yüksek ödeme yapabilecek.