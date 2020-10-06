Borsada nelere dikkat edilmeli? Uzman isim uyardı

Borsa İstanbul'a yerli yatırımcı ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Esenboğa Elektrik'in 200 milyon liralık halka arzına 1.4 milyar liralık talep geldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre eylül ayında yerli yatırımcı sayısı 67 bin 638 kişi artarak 1 milyon 750 bin 149'a çıktı. Böylece borsadaki yerli yatırımcı sayısı Türkiye'deki 69 ilin nüfusunu geçti. A Haber canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ''Borsada nelere dikkat edilmeli?'' sorusunu ayrıntılarıyla açıkladı.





TÜYO'LARA İTİBAR ETMEYİN

* Borsa kolay para kazanma, kısa vadede zengin olma yeri değildir.

* 3 aydan kısa vadeli işlemler yatırım değil, oyundur.

* Birden fazla hisseye yatırım yaparak riski dağıtın.

* Hisse seçiminde her zaman önümüzdeki döneme ilişkin beklenti önemlidir.

* Hisse senedi yatırımcısı 12 aylık dönemde mevduatın iki katı getiri hedeflemeli.

* Portföyünüzdeki hisselerle ilişkin gelişmeleri yakından takip edin.

* Hisse alarak şirkete ortak olduğunuzu unutmayın.

* Ne iş yaptığını, ortaklarının kim olduğunu, mali yapısını bilmediğiniz şirkete yatırım yapmayın.

* Telefonla ulaşamadığınız, internet sitesi olmayan şirketlere bakmayın.

* Hisse fiyatı yükseliyor diye hiçbir zaman hisse senedi alınmamalı.

* Sosyal medya ve forumlarda yer alan 'tüyo' haberlerine kesinlikle itibar etmeyin.

* Aracı kurum seçerken, iyi araştırma bölümü olan, geçmiş önerileri yerinde olanları seçin.

* Bir hissenin fiyatı, sizin onu almayacağınız seviyeye gelmişse o hisseyi satın.

* Farklı sektörlerde yer alan, hikâyesi olan şirketleri seçin.

* Kredili işlem yapmayın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın

TELEFONU AÇMAYANIN HİSSESİNİ ALMAYIN

Yatırım yapılacak şirket seçiminin önemine dikkat çeken Demirtaş'ın yatırımcılara önemli bir uyarısı var: "Borsada ne iş yaptığını, ortaklarının kim olduğunu bilmediğiniz şirketlere kesinlikle yatırım yapmayın. Örneğin hakkında bilgi bulamadığınız ya da telefonla ulaşamadığınız şirketler ne olursa olsun yatırım listenizde olmamalı. Bireysel yatırımcıya da hesap vermeleri gerektiğini bilen ve inanan şirketlere yatırım yapılabilir." Demirtaş ayrıca son dönemde çok gündem olan sosyal medya üzerinden hisse senedi pazarlayanlara dikkat çekerek, "Sosyal medya ve forumlarda yer alan 'tüyo' haberlerine itibar etmeyin" dedi.

HAYAL SATANLARA KANMAYIN

GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır, borsanın kısa vadede kolay para kazanma ve zengin olma yeri olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Ayyıldır, "Sosyal medya, forum siteleri, haberleşme grupları gibi platformlarda hayal satanlardan etkilenen yerli yatırımcılar, bu işin kolay olmadığını ancak alım-satım işlemleri gerçekleştirdiğinde anlıyor ancak anladığı zaman ciddi kayıplar sebebiyle iş işten geçmiş oluyor. Bu sebeple de ne olursa olsun 'tüyo almak' yani 'insanların sizi kandırmasına izin vermek' yerine nasıl analiz yapabilirim sorusuna cevap aranmalı" dedi. Teknik analizin önemine dikkat çeken Ayyıldır, "Unutulmamalıdır ki, dibin dibi-tepenin de tepesi olur. Önemli olan bir hisse dipken yükselemiyorsa bu sürecin sebebinin iyice araştırılması" diye konuştu.