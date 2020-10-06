YEP ile enflasyonun direnci kırılacak! Güçlü finans için dev adımlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında güçlü bir finansal yapının inşası, tek haneli rakamlara inmiş enflasyon için güçlü adımlar atılacak. İşte Yeni Ekonomi programı kapsamında atılacak adımlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında güçlü bir finansal yapının inşası, tek haneli rakamlara inmiş enflasyon için güçlü adımlar atılacak. Yurtdışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan "trust" kurumu Türk sermaye piyasasına Teminat Yönetim Sözleşmesi olarak kazandırılacak. Reel sektör şirketlerinin borçlanma aracı ihracı yoluyla sermaye piyasalarından daha fazla yararlanması sağlanacak.



Borsa işlemlerinde yerli ve milli finans teknolojileri yaygınlaştırılacak. Türk Eximbank bünyesinde müstakriz fon altyapısı kurulacak. 2020-2023 dönemini kapsayan programda finansal sistemi güçlendirecek politika ve tedbirler sıralandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılına kadar, yatırım enstrümanlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi için farklı vadelerde ve yapılarda kira sertifikası ihraçları devam edecek, kira sertifikası piyasası geliştirilecek. Katılım finans sektörüne yönelik kurum ile sektör kuruluşları arasındaki işbirliği güçlendirilecek ve Merkezi Danışma Kurulu'nun etkinliği artırılacak. 2021 yılına kadar katılım finans alanında uluslararası standartlara uyum sağlanacak ve katılım sigortacılığı yaygınlaştırılacak.



YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Borsa işlemlerinde yerli ve milli finans teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gelecek yılın sonunda tamamlanacak. Milli teknoloji hamlesi kapsamında tüm illerde 100 Dene-yap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Gelecek yıl gençlik merkezlerinde 35 bin gence algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri verilecek. Finansal teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik eylem planı hazırlanacak. Bu alandaki çalışmalar tek elden koordineli yürütülecek. Fikri mülkiyet varlıklarının ülke ekonomisine katkısı artırılacak, patentli teknolojilerin sanayiye etkin bir şekilde aktarılması sağlanacak.







TİCARİ ALACAKTA KAYBA GEÇİT YOK

Bir alacağın ödenmemesi nedeniyle yaşanacak kayıpların tazminine hizmet eden alacak sigortası yaygınlaştırılacak. İhracatçılar, döviz kazandıran faaliyetlerde ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Hazine garantili kredi limitlerinden yararlana oranı artırılacak. Teminat süreçlerinde operasyonel maliyetler azaltılacak. KOBİ'lerin merkezi takas hizmeti sayesinde takas süreçlerinde iyileştirme yapılacak. Uzun vadeli, sermaye yoğun altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımlarının sermaye piyasası araçlarından etkin yararlandırılması için proje finansmanı fonu, menkul kıymet sistemine ilişkin uygulama tamamlanacak.



ENFLASYONUN DİRENCİ KIRILACAK

Program dönemi sonunda enflasyonun yüzde 4.9'a indirilmesi hedeflenirken, kamunun yönlendirdiği fiyat, ücretlerde enflasyon yerine YEP enflasyon hedefine göre ayarlama yapılacak. Böylece enflasyon oranının düşmeye karşı direnç göstermesi, yapışkan hale gelmesi olarak nitelendirilen "enflasyon ataleti" sınırlandırılmış olacak. Eşel mobil sistemiyle (vergi oranlarını değiştirerek ürün fiyatını sabit tutmak) petrol fiyatlarındaki olası oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılmaya devam edilecek.