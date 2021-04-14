Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 14 Nisan BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum

Haftanın üçüncü işlem gününde Borsa İstanbul yükseldi. Piyasaları yakından takip edenler sabah saatlerinde Borsa İstanbul'daki son durumu merak etmeye başladı. Bu bağlamda da "Borsa düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,02 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 1.389,39 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile taş-toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 artışla 1.389,39 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,02 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 1.389,39 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile taş-toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün 1.350 puan seviyelerine gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,18 değer kazancıyla 1.378,37 puandan tamamladı. Endeks böylece üst üste 5 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme ve yurt içinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin, bu konuda oluşan belirsizliği ortadan kaldırmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç , 1.340 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.