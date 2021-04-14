Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlandırma kararı tepki topladı! 1 milyon turist mağdur...

Rusya, COVİD-19 bahanesine sarıldı! 45 gün boyunca Türkiye ile olan uçuşları sınırlandırdı! Bu karar tepki topladı. Tatil paketi satın alan 1 milyon Rus turist “Kapıları açın” diyerek imza kampanyası başlattı. Ülkedeki tur şirketleri ise 413 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı.