Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlandırma kararı tepki topladı! 1 milyon turist mağdur...

Rusya, COVİD-19 bahanesine sarıldı! 45 gün boyunca Türkiye ile olan uçuşları sınırlandırdı! Bu karar tepki topladı. Tatil paketi satın alan 1 milyon Rus turist “Kapıları açın” diyerek imza kampanyası başlattı. Ülkedeki tur şirketleri ise 413 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı.
Rusya ve Ukrayna arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Türkiye ise bölgede tansiyonu düşürecek açıklamalar yaptı. Dünya, nefesini tutmuş bölgeyi takip ederken Rusya son dakika kararı aldı. COVİD-19'u bahane ederek Türkiye'ye olan tüm uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırdı. Haftada gidiş-dönüş olmak üzere sadece iki sefer düzenleneceği açıklandı. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) isyan bayrağını açtı. Rus turizmcilerin zarara uğradığını birçoğunun da iflasın eşiğine geldiğini açıkladı. Söz konusu dönemde 533 bin tur paketinin satıldığını belirten ATOR, zararın 413 milyon dolara çıktığını ve 1 milyon turistin mağdur olduğu açıklandı. (BETÜL ALAKENT)
RUS BASINI MANŞETE TAŞIDI
Karar, Rus basınında da geniş yankı uyandırdı. Kommersant gazetesi, "Türkiye'nin alternatifi yok. BAE, Maldivler ve Küba'ya geziler çok pahalı" diye yazdı. Komsomolskaya Pravda gazetesi ise "Türkiye'nin yerini hiçbir yer tutamaz" diyerek karara karşı çıktı.
KAMPANYA BAŞLATILDI
Türkiye'de tatil yapmak isteyen Rus turistler kararı haksız bulurken Change.org sitesinden imza kampanyası başlattı. Rusya Başbakanı Mikhail Mişistin'e verdikleri dilekçede ise "Türkiye'ye gitmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
ÇOK GÜZEL TEPKİ
Antalya'da tatillerine devam eden turistler memnuniyetsizliklerini şöyle anlattı:
Irına Balcı: Turistler, enerji getiriyor. Bu yasak çok hatalı.
Anna Markofkina: Ruslar güneşi göremeyecekler, tatil yapamayacaklar.
Kristina Ternovskaya: Arkadaşlarımız da gelecekti. İptal etmek zorunda kaldılar.
Olga Şirşova: Alınan karara insanlar çok üzüldü.
Yeliz Gül Ege: Corona tedbirleri alındı. Yasak kalksın.
Sonya Ritikova: Çocukluktan beri geliyorum. Bütün personel burada maskesini takıyor. Aynı zamanda aşı olmuş personel de var. Sosyal mesafeye de uyuluyor. Bew nce şu an bütün Ruslar çok üzgün.