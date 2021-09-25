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Bendevi Palandöken: "Esnafımızın en önemli sorunu zincir marketler"

Bendevi Palandöken: "Esnafımızın en önemli sorunu zincir marketler"
25.09.2021 10:33
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Zincir marketlerin tekeli, hem esnafı hem de tüketiciği derinden vuruyor. Anlaşmalı olarak fiyat artışı yapan ve piyasayı baltalayan zincir marketlere karşı yaptırım ve yeni yasalar gündemde. TESK Genel Başkanı Palandöken, "TBMM’ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı. Yüksek fiyat artışları ile piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adım olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, Kobilerin üretimini engelliyor” ifadelerini kullandı.


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