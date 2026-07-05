Ankara'da 16 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon; 228 gözaltı

Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 14:16

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ'da 22 ayrı organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçunu işledikleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi.