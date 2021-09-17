BDDK'dan son dakika kredi vadesi değişikliği! Tüketici kredisi vadesi ne kadar oldu? Kaç ay vadeyle ne kadar ihtiyaç kredisi çekilir?

BDDK'dan son dakika kredi vadesi değişikliği! İhtiyaç kredisiyle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. BDDK tarafından tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı için karar verildi. Bu gelişmenin hemen ardından ihtiyaç kredisi vadesi ne kadar oldu sorusu vatandaşların aklına geldi. Peki, kaç ay vadeyle ne kadar ihtiyaç kredisi çekilir? İşte haberin detayı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırında değişikliğe gidildi. Peki, İhtiyaç kredisi BDDK kararı son dakika kararı nedir? İhtiyaç kredisi vadesi ne kadar oldu? Kaç ay vadeyle ne kadar ihtiyaç kredisi çekilir? İşte detaylar...

İHTİYAÇ KREDİSİ VADESİ NE KADAR OLDU?

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı:

Kurulun 16.09.2021 tarihli toplantısında, 16.09.2021 tarih ve E-24049440- 045.01[4/5]-25466 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine,

- Bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

KREDİ TUTARI 50 BİN LİRA...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, Kurul dünkü toplantısında "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik", "Kredi Yönetmeliği" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği" uyarınca tüketici kredilerinde vade sınırını inceledi.

Alınan kararlar kapsamında, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirildi.

Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise borç bakiyeleri 50 bin liranın üzerinde olsa dahi, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi kararlaştırıldı.