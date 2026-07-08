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Yalova'da tersanede patlama: Kargo gemisinin makine dairesinde yangın çıktı

Yalova'da tersanede patlama: Kargo gemisinin makine dairesinde yangın çıktı

Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesi'nde bakım ve onarım çalışmaları yürütülen yabancı bayraklı kargo gemisinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Makine dairesinde yangın çıktı

Bakım ve onarım çalışmaları yürütülen kargo gemisinin makine dairesindeki bir tankta patlama yaşandı. Patlamanın hemen ardından gemide yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekipler zamanla yarıştı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, makine dairesinde yükselen alevlere hızla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından tersane ve gemi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Tankın patlama nedeninin belirlenmesi ve ihmal olup olmadığının tespiti amacıyla emniyet ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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