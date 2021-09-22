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Evli çiftler dikkat! 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik yolda! Şartlar belli oldu! 1500 TL maaş bağlanacak mı?

Evli çiftler dikkat! 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik yolda! Şartlar belli oldu! 1500 TL maaş bağlanacak mı?
22.09.2021 15:07
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Evli çiftler dikkat! 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik yolda! Şartlar belli oldu! Sigorta girişi olmayan ya da bir yerde sigortalı olarak çalışmayan ev hanımları, evlilik süresine göre emekli olabilir. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için bir yasa tasarısı düzenlenmiş ve TBMM'ye sunulmuştu. Bu tasarıya göre; gerekli şartlara uygun olan ev hanımları 25 yıllık evlilik ve 50 yaş şartına uymaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar. Yasa tasarısının kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması halinde; ev hanımları çalışma hayatlarının olup olmamasına bakılmaksızın borçlanarak emekli olabilecekler.


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