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Bayiler araç mı stokluyor? Teftiş kurulu harekete geçti! ÖTV indirimi uygulamayan bayiler müfettişler yolda

Bayiler araç mı stokluyor? Teftiş kurulu harekete geçti! ÖTV indirimi uygulamayan bayiler müfettişler yolda
17.09.2021 14:15 - Son Güncelleme: 17.09.2021 14:17
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat ile mücadele konusunda "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi. Muş "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur" açıklamasında bulundu. Gelen son dakika haberine göre, Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi.


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