Evden çalışma yönetmeliği yayımlandı | İşveren yemek, internet, elektrik ücreti ödeyecek mi?

Pandemiyle hayatımıza yerleşen uzaktan çalışmanın kuralları belirlendi. Uzaktan çalışanların haklarıyla ilgili yönetmelik çıktı. Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanıp yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, uzaktan çalışmanın usul ve esasları ise tek tek sıralandı. Peki, İşveren yemek, internet, elektrik ücreti ödeyecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında uzaktan çalışma yönetmeliğine dair yayımlanan yönetmelik kurallarını detaylarıyla anlattı...

Pandemiyle hayatımıza yerleşen uzaktan çalışmanın kuralları belirlendi.

Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanıp yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, uzaktan çalışmanın usul ve esasları şöyle:

İŞ ARAÇLARI İŞYERİNDEN



UZAKTAN çalışmak isteyen işçi, talebini yazılı olarak yapacak.

Talep 30 gün içinde karara bağlanacak. Ayrıca işçi tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilecek.



ZORLAYICI nedenlerle uygulanacak olması halinde ise uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak.



UZAKTAN çalışmanın yapılacağı mekanla ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak.



GEREKLİ malzeme ve iş araçları iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanacak.



UZAKTAN çalışmada iletişimin yöntemi işveren tarafından belirlenecek.



MEVZUATTA öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek.

Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile yapılacak.



İŞ ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek.



TEHLİKELİ kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.