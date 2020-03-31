Bankalardan vatandaşa 10 bin TL'lik destek kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere yeni desteği devreye aldı. 10 bin liraya kadar verilecek destek; 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli olacak.
Kamu bankaları, Coronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda attığı adımlara bir yenisini ekledi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamaya göre; temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşteriler yarından itibaren 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden yararlanma imkanı sunulacak. 3 bankadan sadece birine başvuru yapılabilecek. Başvurular, bankaların mobil uygulamaları ya da internet şubeleri aracılığıyla olacak. Kredi ATM'den çekilecek.
'İHTİYAÇLARA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık" dedi.
3 AY MAAŞ DESTEĞİ
Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.
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