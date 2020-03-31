Bankalardan vatandaşa 10 bin TL'lik destek kredisi 31.03.2020 10:13

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere yeni desteği devreye aldı. 10 bin liraya kadar verilecek destek; 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli olacak.